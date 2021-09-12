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مراسلنا: استهداف رتلين تابعين للتحالف الدولي جنوبي العراق

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مراسلنا: استهداف رتلين تابعين للتحالف الدولي جنوبي العراق
التحالف الدولي
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي إلى الاستهداف جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل ينقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي في محافظة المثنى جنوبي العراق".

وأضاف، أن "عبوة أخرى انفجرت على رتل ثان في محافظة الديوانية، دون أن تكون هناك أي أضرار بشرية في الانفجارين، واقتصرت الأضرار على المواد المحملة في الرتلين".

المصدر: RT

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