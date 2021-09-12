الأمم المتحدة تعلن توقيت توزيع المساعدة القطرية لقطاع غزة

أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن المنظمة الدولية ستبدأ الاثنين توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة بقطاع غزة بموجب برنامج تموله قطر.

إقرأ المزيد

وقال وينسلاند إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية يوم الاثنين.

(2/2) Eligible families will continue to receive notifications over the coming days informing them of their enrollment and when they will receive their assistance. This comes in addition to ongoing aid to needy people in #Gaza implemented by #UN agencies. — UNSCO (@UNSCO_MEPP) September 12, 2021

المصدر: رويترز