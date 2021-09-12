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الأمم المتحدة تعلن توقيت توزيع المساعدة القطرية لقطاع غزة

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الأمم المتحدة تعلن توقيت توزيع المساعدة القطرية لقطاع غزة
Reuters
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أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن المنظمة الدولية ستبدأ الاثنين توزيع مساعدات نقدية لآلاف الأسر الفقيرة بقطاع غزة بموجب برنامج تموله قطر.

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وقال وينسلاند إنه بموجب خطة التمويل المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر والأمم المتحدة وأيدتها إسرائيل سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من 700 نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف وينسلاند في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد إن نحو 100 ألف مستفيد سيبدأون في الحصول على المساعدات النقدية يوم الاثنين.

المصدر: رويترز 

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