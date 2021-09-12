الكاظمي ورئيسي يترأسان الاجتماع الموسع بين الوفدين العراقي والإيراني

ترأس رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي، الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي جدد في مستهل الاجتماع، التهنئة بالتوفيق لرئيسي في توليه مهامه، ولحكومته التمنيات بالسداد والنجاح، وأكد أن تجدد زيارته إلى إيران، يبين الأهمية التي يوليها العراق لتعزيز التعاون بين البلدين، وتطلعه إلى تعضيد الشراكة الثنائية.

وأضاف الكاظمي، أن "جملة من الروابط والعلاقات الوطيدة في مختلف المجالات تجمع العراق بجارته إيران، وأن هناك رغبة في توسعة التبادل التجاري والإقتصادي ومجمل نواحي الشراكة البينية".

وأشار إلى أن "العراق ساع لاتخاذ خطوات مهمة فيما يتعلق بالإلتزامات المالية تجاه إيران، وعمليات كري شط العرب".

من جهته، ثمن رئيسي خطوة رئيس مجلس الوزراء العراقي في تسهيل دخول الزوار الإيرانيين المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وكذلك الجهود الثنائية المبذولة في تسريع الربط السككي بين البلدين، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن رئيسي تأكيده، رغبة إيران في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، حيث تضع هذا المسعى في مصاف أولوياتها.

وقال الرئيس الإيراني، إن "بلاده تؤمن بأن وجود عراق قوي ومقتدر سيخدم المنطقة، مثلما يصب في صالح العلاقات الإيجابية بين البلدين".

المصدر: RT