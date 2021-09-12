بينيت: تمت تسوية إرسال المنحة القطرية إلى غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، إنه تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة.

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وأوضح بيان صادر عن مكتب بينيت أنه: "مثلما نشر رسميا تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا".

وتابع "أما الجزء الثالث من المنحة فالأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة بشأنه، عندما سيتم إيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء، المخطط السابق لن يتكرر، رئيس الوزراء سيبلور موقفه من هذا الشأن بعد أن تعرض عليه الخيارات المختلفة".

1/ مثلما نشر رسميا, تمت تسوية إرسال المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة بواسطة آلية بمشاركة الأمم المتحدة, حيث يتم تمرير المنحة بواسطة كوبونات وليس بواسطة حقائب تحمل أموالا نقدية مثلما كان الأمر سابقا.



أما الجزء الثالث من المنحة, فالأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة بشأنه. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) September 12, 2021

المصدر: RT