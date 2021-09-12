شهود عيان: الجيش الإسرائيلي أطلق النار فوق رأس سيدة في ميس الجبل جنوب لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء ترهيبا، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل- الكروم الشراقي في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، بحسب شهود عيان، فإن السيدة "وهيبة قبلان" من كروم الشراقي في ميس الجبل كانت تجمع النباتات في ارضها عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، فأطلق الجيش الاسرائيلي فوق رأسها 4 رصاصات لإجبارها على المغادرة لكنها رفضت المغادرة وجلست على الأرض".

هذا وحضرت لاحقا دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وفتحت تحقيقا في الحادثة.

المصدر: RT