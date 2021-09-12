شهود عيان: الجيش الإسرائيلي أطلق النار فوق رأس سيدة في ميس الجبل جنوب لبنان
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أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء ترهيبا، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل- الكروم الشراقي في جنوب لبنان.
وفي التفاصيل، بحسب شهود عيان، فإن السيدة "وهيبة قبلان" من كروم الشراقي في ميس الجبل كانت تجمع النباتات في ارضها عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، فأطلق الجيش الاسرائيلي فوق رأسها 4 رصاصات لإجبارها على المغادرة لكنها رفضت المغادرة وجلست على الأرض".
هذا وحضرت لاحقا دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وفتحت تحقيقا في الحادثة.
المصدر: RT
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