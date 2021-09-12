 
مباشر

شهود عيان: الجيش الإسرائيلي أطلق النار فوق رأس سيدة في ميس الجبل جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

شهود عيان: الجيش الإسرائيلي أطلق النار فوق رأس سيدة في ميس الجبل جنوب لبنان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9qu

أطلق الجيش الإسرائيلي النار في الهواء ترهيبا، فوق رأس سيدة كانت تجمع النباتات في خراج بلدة ميس الجبل- الكروم الشراقي في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، بحسب شهود عيان، فإن السيدة "وهيبة قبلان" من كروم الشراقي في ميس الجبل كانت تجمع النباتات في ارضها عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية، فأطلق الجيش الاسرائيلي فوق رأسها 4 رصاصات لإجبارها على المغادرة لكنها رفضت المغادرة وجلست على الأرض".   

هذا وحضرت لاحقا دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وفتحت تحقيقا في الحادثة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا