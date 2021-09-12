رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن تواصله مع الكويت لإعادة إحياء قرض خطة الكهرباء

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه يتواصل مع الكويت لإعادة إحياء قرض خطة الكهرباء، كما أنه يتواصل مع الصناديق العربية لإعادة تفعيل مشاريع الدعم للبنان.

وقال ميقاتي في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية: "شكلت فريق عمل لا حكومة بالمعنى التقليدي، فريقا له مهمات محددة تتمثل في الوصول إلى برنامج إصلاحي شامل هدفه إنقاذ لبنان من أزماته".

أضاف: "قبل التقاط الصورة التذكارية بدأت اجتماعات مع الوزراء لوضع السياسة العامة للحكومة، التي ستنقسم إلى أولويات متعددة، أولها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وثانيها وضع أسس التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وثالثها وضع سياسة خارجية عامة تعيد لبنان إلى حيوية علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة وفي مقدمتها الدول العربية، وخصوصا الخليجية، لأن قناعتي كقناعة الجميع أنه لا يمكن للبنان أن يكون غريبا عن محيطه العربي".

وخلال ترؤسه حكومته الثانية، حصل ميقاتي على عرض من الصندوق الكويتي للتنمية بتوفير قرض ميسر وطويل الأجل لإنجاز خطة الكهرباء وبناء معامل، إلا أن المشروع لم ينجز بسبب الخلافات السياسية.

وفي هذا السياق أكد أنه " بدأ تواصلا منذ فترة تكليفه، مع الصناديق العربية في سبيل إعادة تفعيل مشاريع الدعم للبنان".

وتابع: "سأسعى مع الكويت لإعادة إحياء هذه المشاريع، خصوصا أنها سباقة في الوقوف إلى جانب لبنان، وكانت دائما صاحبة الخطوات الاستباقية في توفير المساعدات العاجلة والضرورية له عند الأزمات الكبرى".

المصدر: "الجديد"