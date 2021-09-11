ليبيا.. ضبط صومالي يدير شبكة للاتجار بالبشر

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا ضبط مواطن صومالي متهم بإدارة شبكة منظمة تقود عمليات للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال مكتب النائب العام إن عناصر "اللواء 444 قتال"، تمكنوا من ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي، المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر".

وأضاف المكتب أن "قيدي تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهم".

RT

ووجه النائب العام الصديق الصور بـ"مباشرة إجراء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها، داخل ليبيا وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية".

وأكد أن "عملية القبض تأتي في إطار التصدي لواقع تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية واستجابة من الجهات الضبطية لواجب تنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام، في مواجهة الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الإجرامية".

المصدر: RT