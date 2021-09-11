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وزير السياحة المصري يعلق على فيديو "المتحرش بالسائحات"

أخبار العالم العربي

وزير السياحة المصري يعلق على فيديو
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
منتجع سياحي في شرم الشيخ
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علق وزير السياحة المصري خالد العناني على فيديو ينتهك فيه أحد الأشخاص خصوصية سائحات على أحد شواطئ شرم الشيخ، بتصويرهن أثناء ارتداء ملابس السباحة ووصفهن بعبارات غير لائقة.

وقال العناني في تصريح لقناة "mbc مصر" إن "الفيديو يمس السياحة بشكل أساسي"، لافتا إلى أن "الوزارة عدلت قانون الآثار منذ 3 سنوات لمعاقبة من يضايق السياح".

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وأشار إلى أن "القانون يفرض غرامة فورية على من يضايق السائحين في المناطق الأثرية والمتاحف قيمتها 10 آلاف جنيه".

وأكد أن "الوزارة تعمل مع مجلس النواب على وضع عقوبات على من يضايق السائحين لفظيا أو جسديا أو لا يحترمهم، فضلا عن زيادة الوعي في المناهج".

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لشخص ينتهك خصوصية سائحات على أحد الشواطئ في مدينة شرم الشيخ، بتصويرهن أثناء ارتداء ملابس السباحة ووصفهن بعبارات غير لائقة لها دلالات جنسية.

المصدر: "الشروق"

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