مصدر عراقي لـRT: هجوم أربيل كان يستهدف قاعدة أمريكية في المطار
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9o7
أعلن مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي شن على مطار أربيل الدولي السبت، كان يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المطار.
وقال المصدر لـRT إن "الطائرات كانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار أربيل الدولي، لكنها لم تتمكن من إصابتها".
وأضاف أن "منظومة الدفاع الجوي تصدت لطائرة، ولم تسجل أي أضرار في المطار".
وأفاد مراسلنا في العراق بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.