مصدر عراقي لـRT: هجوم أربيل كان يستهدف قاعدة أمريكية في المطار

أعلن مصدر أمني عراقي أن الهجوم الذي شن على مطار أربيل الدولي السبت، كان يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في المطار.

وقال المصدر لـRT إن "الطائرات كانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار أربيل الدولي، لكنها لم تتمكن من إصابتها".

وأضاف أن "منظومة الدفاع الجوي تصدت لطائرة، ولم تسجل أي أضرار في المطار".

وأفاد مراسلنا في العراق بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

المصدر: RT