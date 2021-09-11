محافظ أربيل يعلق على هجوم الطائرات المسيرة: العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه

علق أوميد خوشناو محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، على الهجوم الذي طال مطار أربيل، فيما أشار إلى أن "العدو أفلس في الوصول إلى أهدافه".

وقال على حسابه في الفيس بوك: "أربيل لا تهتز وتبقى قوية. من يريد أن يجرب نفسه أمام شموخ أربيل سينكسر شموخه".

وأضاف: "شكرا لكل القوات الأمنية، هذه المرة أيضا أفلس العدو في الوصول إلى أهدافه. أربيل صاحبة إرادة وتبقى آمنة ومستقرة".

وتابع: "انتظروا إعلان جهاز مكافحة الإرهاب لبث أخبار إفلاس الأعداء".

وأفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن هجوما بالطائرات المسيرة استهدف مطار أربيل الدولي في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

المصدر: RT