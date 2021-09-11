محام فلسطيني: المخابرات الإسرائيلية ترفض تقديم أي معلومات عن الأسرى الأربعة

أفاد خالد محاجنة المحامي الموكل بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الأربعة بأن المخابرات الإسرائيلية رفضت السماح له بلقاء موكليه أو الاطلاع على ظروف اعتقالهم.

وقال محاجنة: "المخابرات الإسرائيلية تخفي كل المعلومات حول الأسرى الذين تم اعتقالهم، فيما تفرض المحكمة حتى هذه اللحظات أمر منع التقاء الأسرى الأربعة بطواقم الدفاع عنهم".

وأكد عزم طاقم المحامين على تقديم التماس مستعجل للمحكمة المركزية في اللد للمطالبة بزيارة الأسرى، مشددا على أنه "حتى هذه اللحظة لم نستطع الوصول إلى معلومات حول ظروف الأسرى، لا عن حالتهم الصحية والجسدية ولا النفسية".

وأضاف: "المخابرات الإسرائيلية منعتنا من اللقاء بالأسرى في مراكز التحقيق، إذ حاولنا الاطمئنان على صحتهم، ولكن المخابرات منعتنا من الوصول إليهم وإلى أي معلومة بشأن ظروفهم".

وأفاد محاجنة بأن الأسرى سيتم عرضهم على محكمة إسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد اعتقالهم في وقت لاحق من اليوم.

وأوضح أنه في حال "وافقت المحكمة على طلب رفع منع لقاء الأسرى بمحاميهم فمن المتوقع أن يأتوا بالأسرى إلى المحكمة، وهناك سوف نطلع على حالتهم الصحية والجسدية".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت فجر السبت اعتقال أربعة أسرى نجحوا في انتزاع حريتهم الاثنين الفائت عبر نفق حفروه تحت جدار سجن "جلبوع" بمدينة بيسان، شمال فلسطين المحتلة.

والأسرى الأربعة هم محمد ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وزكريا زبيدي.

المصدر: RT