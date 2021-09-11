لبنان.. إنقاذ سلحفاة بحرية علقت في الزهراني بعد جهود استمرت 3 ساعات (صور)

أنقذ عناصر الدفاع المدني اللبناني سلحفاة بحرية علقت في شفاطات معمل الزهراني الحراري، بعد جهود استمرت ثلاث ساعات.

وقال الدفاع المدني اللبناني في منشور على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" إن "عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني تمكنوا بعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة 10:00 ولغاية الساعة 13:00 (حسب التوقيت المحلي)، من إنقاذ سلحفاة كانت قد علقت في شفاطات معمل الزهراني الحراري".

وأضاف أنه "بعد إخضاعها لكشف دقيق من قبل الجهات المختصة تبين أنها بصحة جيدة، فتمت إعادتها إلى المياه".





المصدر: RT