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السودان.. الجيش ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد

أخبار العالم العربي

السودان.. الجيش ينفي جملة وتفصيلا ما أشيع عن محاولة انقلاب في البلاد
Reuters
عناصر من الجيش السوداني
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نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلا صحة ما أشيع من أنباء "عن نضوج محاولة انقلاب بين صفوفها".

وقال الإعلام العسكري السوداني: "تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية، أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة".

وأضاف: "تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز الفرصة السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية".

المصدر: RT

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