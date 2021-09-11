 
مباشر

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
Reuters AMIR COHEN
القبة الحديدية تعترض صواريخا أطلقت من قطاع غزة (أرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9na

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

إقرأ المزيد
"كتائب القسام" تعلن أن أي صفقة تبادل مقبلة للأسرى مع إسرائيل ستشمل الأسرى الفارين من سجن جلبوع

وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين وجهت تحذيرا للسلطات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، بعد إعلانها اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في الناصرة، من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

وقالت إنها "تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين تم اعتقالهما في مدينة الناصرة".

وشددت على أن "أي مساس بحياتهما يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وسيضع تل أبيب أمام مسلسل من دفع الثمن".

 

 

المصدر: "كان" + I24 + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا