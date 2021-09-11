إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

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وكانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين وجهت تحذيرا للسلطات الإسرائيلية يوم أمس الجمعة، بعد إعلانها اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في الناصرة، من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

وقالت إنها "تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين تم اعتقالهما في مدينة الناصرة".

وشددت على أن "أي مساس بحياتهما يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وسيضع تل أبيب أمام مسلسل من دفع الثمن".

المصدر: "كان" + I24 + RT