زعيم التيار الصدري في العراق يطالب بالكشف عن مصير "المغيّب" موسى الصدر

طالب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بتشكيل لجنة لكشف الحقائق عن "تغييب" رجل الدين موسى الصدر، وناشد الدول المعنية التعاون.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر: "بسمه تعالى، لكي لا تندثر قضيته، أجد من المصلحة تشكيل لجنة إنسانية لكشف الحقائق عن تغييب القائد الإسلامي الهمام السيد موسى الصدر دامت بركاته حيا أم شهيدا، وهي لجنة تمثلنا في ذلك، مع كامل الصلاحية في التقصي وكشف الحقائق من داخل العراق وخارجه".

وأضاف: "آملا من كل الدول ذات الصلة بهذه القضية، وكذا كل الأشخاص المعنيين بها التعاون، ولست طالبا إلا الكشف عن مصيره، وهو حق مكفول عقليا وشرعيا وقانونيا وإنسانيا".

وتابع: "أخص بالذكر كلا من ليبيا ومصر ولبنان وإيران وسوريا وكذا قطر. هذا ليس اتهاما، وإنما طلبا للتعاون مشكورين".

وكان الإمام موسى الصدر، الشخصية الدينية اللبنانية الشيعية البارزة، ومؤسس حركة أمل قد وصل إلى ليبيا في زيارة للمشاركة في احتفالات "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ بطرابلس، وشوهد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/آب 1978.

وأعلنت السلطات الليبية حينها أن الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء 31 أغسطس/آب على متن رحلة للخطوط الإيطالية متوجهة إلى روما، وعثرت السلطات الإيطالية فيما بعد على حقائب الصدر والشيخ يعقوب في فندق "هوليداي إن" بروما.

وانتهت تحقيقات القضاء الإيطالي إلى قرار من المدعي العام في روما عام 1979 بحفظ القضية بعد أن تأكد أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية.

ولا تزال قضية اختفاء الإمام موسى الصدر من دون نهاية بعد مرور 38 عاما، على الرغم من الجهود التي بُذلت بعد سقوط نظام القذافي بالتنسيق مع لبنان، إلا ان حالة الفوضى العارمة والانقسام والتقاتل التي تشهدها ليبيا تعيق، على ما يبدو، أي محاولة للكشف عن ملابسات اختفاء الصدر بشكل تام وبأدلة قطعية.

المصدر: RT