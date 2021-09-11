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تونس.. إنقاذ 100 مهاجر في مياه منطقة الوسط

أخبار العالم العربي

تونس.. إنقاذ 100 مهاجر في مياه منطقة الوسط
Reuters
مهاجرون عبر البحر
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تمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ 100 مهاجر من الغرق، بعد تسرب المياه إلى مركبهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود في مياه منطقة الوسط.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، أحبطت ليلة البارحة عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة".

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وأضافت أن الوحدات "تمكنت من نجدة وإنقاذ مائة شخص من جنسيات دول إفريقية مختلفة، بعد أن تسربت مياه البحر إلى المركب الذي كانوا يستغلونه في عملية الإبحار خلسة".

 

المصدر: "موزاييك أف أم"

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