الجيش الإسرائيلي يطلق حملة تفتيش واسعة على السجون للكشف عن أي أنفاق محتملة
Reuters Amir Cohen
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي بصدد إطلاق عملية تفتيش واسعة تشمل جميع سجون البلاد بحثا عن أي أنفاق محتملة بعد حادث هروب 6 معتقلين فلسطينيين من سجن جلبوع مؤخرا.
وذكر موقع "والا" الإخباري أن العملية التي سيجريها الجيش بالتعاون مع فرق من خبراء الهندسة والبناء ستنطلق غدا الأحد، مع إيلاء اهتمام خاص لسجن جلبوع الذي وقعت فيه عملية الهروب المدوية.
وأوضح الموقع أن السجن المذكور سيتم إخلاؤه من المعتقلين الذين سينقلون إلى معتقلات أخرى وسط إسرائيل وجنوبها مؤقتا.
وتمكنت السلطات الإسرائيلية حتى الآن من إلقاء القبض على أربعة من المعتقلين الهاربين الستة.
المصدر: "والا"
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