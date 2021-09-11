منظمة عراقية: "فيسبوك" يخفق في تطبيق معاييره المتعلقة بالانتخابات العراقية

أكد مركز (الإعلام الرقمي) في العراق، اليوم السبت، أن شركة "فيسبوك"، أخفقت في تطبيق معاييرها المتعلقة بالانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل.

وقال في بيان صحفي، إن "فريقه رصد العديد من الإعلانات السياسية على منصة فيسبوك والتي تمارس التسقيط والتشهير بحق بعض المرشحين بصورة أو أخرى، وهي جميعها تندرج ضمن حرب سياسية غير قانونية بين الكتل السياسية قبل الانتخابات".

وأضاف، أن "تلك الجيوش الإلكترونية مستمرة في حملتها ومنشوراتها المسيئة ضد الآخرين ولم تستطع قواعد فيسبوك الجديدة إيقافها نهائيا والحد من سلوكياتها المشينة خصوصا في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات".

وأشار إلى أن "علامة بيان إخلاء المسؤولية عن عائدية ممول الإعلانات التي ظهرت في إعلانات الفيسبوك، لا تكشف تفاصيل كافية، حيث تبين اسم الشخص المشغل للإعلان لا أكثر، بينما تبقى هويته مجهولة لدى المستخدمين في العراق، مما يخلق صورة ضبابية عمن يقف وراء هذا الإعلان والجهة الممولة".

وتابع المركز، أن "العراق يرفد فيسبوك بأموال طائلة من خلال الإعلانات بواسطة ملايين المستخدمين النشطين شهريا، وليس من المعقول أن تتجاهل فيسبوك مايجري على منصتها في العراق من نشر لأخبار كاذبة وسلوكيات غير قانونية ومخالفة لمبادئ الديمقراطية والتنافس السياسي الذي يفترض أن يكون قائما على أسس ومعايير أخلاقية صحيحة".

وختم قائلا: "على الرغم من إيقاف فيسبوك لمئات الإعلانات غير المتوافقة مع شروطه، إلا أنه من جهة أخرى ما زالت هناك الكثير من الإعلانات المخالفة، لذا يجدد المركز دعوته لفيس بوك لبذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بمراقبة المنشورات السياسية والانتخابية من أجل تنظيف المنصة من كل المنشورات الني تتضمن تشهيرا ومعلومات كاذبة والتي تزخر بها منصتها في العراق".

المصدر: RT