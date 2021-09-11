"إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟.. السيسي يتحدث عن حرية المعتقد (فيديو)

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى احترام حرية المعتقد لدى الآخرين، وذلك خلال حفل إطلاقه اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وقال السيسي:"يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد"، مؤكدا أن "هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه".

واستطرد: "إيه يضايقك كمسلم لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي؟ اللي عايز يسلم يسلم واللي عايز يؤمن لا يؤمن.. وهذه الحرية من منظور ديني".

وأكمل: "أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر".

السيسي: أحترم عدم الاعتقاد ولو واحد قالي أنا مش أي دين في الدنيا أنت حر pic.twitter.com/3L8XAtahC6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) September 11, 2021

وأضاف السيسي: "من يعتقد أنه يمتلك تميز ثقافي ويحاول فرضه على المجتمعات الأخرى يسلك مسار دكتاتوري"، مشيرا إلى أن "بعض الدول عانت بسبب وجود فجوة بين العقلية القاطرة والواقع الاجتماعي، فتحركت الشعوب بحسن نية أو بسوء نية لهدم دولها".

وعن توثيق الطلاق، علق الرئيس المصري قائلا: "استوعبت الأمر وقانون الأحوال الشخصية يسمح للدولة بذلك".

وتابع: "لو إحنا مسلمين بجد وبشر بجد يجب التعامل بكل الاحترام مع المرأة".

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية