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واشنطن ترحب بإجماع الزعماء اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة في بلادهم

أخبار العالم العربي

واشنطن ترحب بإجماع الزعماء اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة في بلادهم
مقر وزارة الخارجية الأمريكية
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة باتفاق زعماء لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وقال برايس: "نحث البرلمان اللبناني على الموافقة العاجلة على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".

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وأضاف: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".

المصدر: "رويترز"

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