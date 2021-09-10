واشنطن ترحب بإجماع الزعماء اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة في بلادهم

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة باتفاق زعماء لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وقال برايس: "نحث البرلمان اللبناني على الموافقة العاجلة على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".

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وأضاف: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".

المصدر: "رويترز"