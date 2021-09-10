واشنطن ترحب بإجماع الزعماء اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة في بلادهم
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة باتفاق زعماء لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.
وقال برايس: "نحث البرلمان اللبناني على الموافقة العاجلة على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".
وأضاف: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".
المصدر: "رويترز"
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