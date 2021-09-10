"فتح": الإعلام الإسرائيلي موجه لتخوين الشعب الفلسطيني وتبخيس بطولة الأسرى

كتب منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية "فتح" في تغريدة على "تويتر"، أن الإعلام الإسرائيلي موجه لتخوين الشعب الفلسطيني وتبخيس بطولة الأسرى.

وأكد الجاغوب أن المعركة خاضها الأسرى بشرف وشجاعة.

الإعلام الاسرائيلي موجه لتخوين الشعب الفلسطيني وتبخيس بطولة الاسرى هذه معركة خاضها الاسرى بشرف وشجاعة#نفق_الحرية — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) September 10, 2021

وبعد 5 أيام من البحث والتفتيش والمداهمات، ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، في مدينة الناصرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة اعتقلت العارضة وقادري بعد تلقيها بلاغا من أحد المواطنين، في الوقت الذي لجأ فيه الأسيران لطلب الطعام منه حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: RT