 
مباشر

"فتح": الإعلام الإسرائيلي موجه لتخوين الشعب الفلسطيني وتبخيس بطولة الأسرى

أخبار العالم العربي

RT
منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية فتح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9g2

كتب منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية "فتح" في تغريدة على "تويتر"، أن الإعلام الإسرائيلي موجه لتخوين الشعب الفلسطيني وتبخيس بطولة الأسرى.

وأكد الجاغوب أن المعركة خاضها الأسرى بشرف وشجاعة.

وبعد 5 أيام من البحث والتفتيش والمداهمات، ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية مساء الجمعة القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، في مدينة الناصرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة اعتقلت العارضة وقادري بعد تلقيها بلاغا من أحد المواطنين، في الوقت الذي لجأ فيه الأسيران لطلب الطعام منه حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا