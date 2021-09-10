بعد نفي تركيا وجود الساعدي القذافي على أراضيها.. أين هو الآن؟

أكدت وزارة الخارجية التركية لوكالة "فرانس برس" أن "لا علم لها" بوجود الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في إسطنبول.

وأفادت الأنباء في وقت سابق بانتقال الساعدي القذافي إلى تركيا بطائرة خاصة بعدما أطلقت السلطات الليبية سراحه، حسب متحدث باسم الأسرة.

وذكر وزير الإعلام الليبي السابق موسى إبراهيم والذي يتولى حاليا مهمة المتحدث باسم عائلة القذافي لموقع "خبرلار" الإلكتروني أن الساعدي موجود في تركيا مع أسرته.

ونقل الموقع عن المتحدث قوله إن "مصر أعلنت ترحيبها بالساعدي وكذلك السعودية وتركيا".

وأضاف: "جاء قرار مشترك لجميع الأطراف المعنية لصالح تركيا، نظرا لأنها أسهل من الناحية اللوجستية. والساعدي أيضا قال إنه يرغب في الذهاب إلى تركيا، فتم الترتيب للأمر".

والساعدي النجل الثالث للقذافي والبالغ 47 عاما، كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم وعرف بمسيرته القصيرة في الدوري الإيطالي.

وفرّ الساعدي إلى النيجر في أعقاب سقوط نظام والده عام 2011، لكن تم تسليمه لليبيا في 2014.

ومثل أمام القضاء في قضية مقتل بشير الرياني المدرّب السابق لناد محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005.

وكانت محكمة استئناف طرابلس حكمت ببراءته في هذه القضية في أبريل 2018.

وأعيد اعتقاله قبل أن يتم طلق سراحه مع عدد من مسؤولي النظام السابق وبينهم رئيس الأركان والمخابرات أحمد رمضان الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات