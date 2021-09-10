قائد الجيش اللبناني يتفقد المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع ترافقه ماجدة الرومي

زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون عددا من المراكز الحدودية في رأس بعلبك والقاع بجولة تفقدية رافقته فيها الفنانة ماجدة الرومي.

وافتتح العماد عون عددا من الطرق بين المراكز العسكرية الحدودية في جرود رأس بعلبك والقاع ويستفيد منها أيضا مزارعو المنطقة.

كما وضع حجر الأساس لمركز الشرطة العسكرية في بلدة رأس بعلبك، ‏في حضور عدد من فاعليات البلدة والقرى المجاورة.

ودشن "نصب فجر التحرير" أيضا، كما وضع حجر الأساس لمركز تابع لمديرية ‏المخابرات في بلدة القاع بحضور فاعليات المنطقة.

والقى عون كلمة نوه فيها بـ"التضحيات التي يقدمها العسكريون، لا سيما في ضوء تشعب المهام التي يقومون بها بالتزامن مع ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة"، داعيا إياهم إلى "الثبات في هذه المحنة التي نمر بها إيمانا بلبنان وللوقوف بجانب المواطنين الذين يثقون بهم".

وأشاد بـ"أداء العسكريين والتزامهم بالمهمات المطلوبة منهم بحرفية وانضباط، رغم الظروف الصعبة والضاغطة التي يعيشونها".

من جانبها، أثنت الرومي على الجيش "خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة"، وتوجهت للعسكريين، بالقول: "أنتم أملنا وكل الرهان عليكم، تراب لبنان المقدس ‏يحلف باسمكم، نعلم أنكم تواجهون ظروفا صعبة، لكنكم كنتم وستبقون حماة لبنان".

المصدر: الجيش اللبناني