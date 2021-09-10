إصابة 174 فلسطينيا في مواجهات مع القوات الإسرائيلية "نصرة للأسرى"

أصيب 174 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق فلسطينية، اليوم نصرة للأسرى في "جمعة الغضب".

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وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 174 إصابة تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع وكسور ورضوض خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيتا، وأوصرين، وحوارة، جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا.

وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن مواجهات اندلعت اليوم الجمعة بين الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل عقب قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة إسناد للأسرى جابت عدة أحياء في البلدة.

وأضافت مراسلتنا بأن مواجهات اندلعت أيضا في منطقة باب الزاوية في الخليل نصرة للأسرى الفلسطينيين في "جمعة الغضب" والتي دعت إليها حركة "حماس" في بيان صحفي أصدرته أمس الخميس ودعت فيه الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى "جعل يوم الجمعة يوم غضب فلسطيني" والتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع القوات الإسرائيلية ردا على "غطرسة الاحتلال وعدوانه على الأسرى".

واندلعت مواجهات أيضا مع الجيش الإسرائيلي في كل من بلدة عزون شرق قلقيلية، والمدخل الشمالي بمدينة بيت لحم، وبلدة بيتا التابعة لمحافظة نابلس، وقرب مدخل بلدة قراوة بني حساب غرب سلفيت بحسب مأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية.

من جهتها صرحت مصادر صحفية إسرائيلية بأن أحد الجنود الإسرائيليين أصيب في رأسه رشقا بالحجارة خلال مواجهات ببلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي سياق متصل قتلت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الجمعة مواطنا فلسطينيا بعد محاولته تنفيذ عملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

المصدر: RT+ وفا