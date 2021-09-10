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باسيل: "ما بيجوز الرهان على كسر حدا"

أخبار العالم العربي

باسيل:
Reuters رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل
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أعرب رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل عن أسفه للتأخر في إعلان الحكومة الجديدة، معتبرا أن ذلك قد يكون درسا  بأنه لا يجوز الرهان على كسر أحد.

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وفي تعليق له على الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في بلاده برئاسة نجيب ميقاتي، تمنى باسيل من الحكومة الجديدة أن لا تتأخر في الإصلاح، قائلا "تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم".

وأعرب باسيل عن الأسف على التأخير في تشكيل الحكومة، وقال إن عاما التأخير كان وفر على اللبنانيين كثيرا من الألم، ورأى أن يجب أن يكون ذلك درسا في احترام الدستور، وأنه "لا يجوز الرهان على كسر حدا".

وعاش لبنان عاما من الفراغ في الحكومة قبل الإعلان عنها رسميا اليوم.

وكان رئيس الحكومة السابق حسان دياب قدم استقالة حكومته عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.

وتم تكليف مصطفى أديب، ولاحقا سعد الحريري، لتشكيل الحكومة إلا أنهما اعتذرا عن ذلك، قبل أن يعلن عن الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي.

المصدر: RT

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