تونس.. وفاة رجل في غار الدماء أضرم النار في نفسه

توفي صباح يوم الجمعة رجل أربعيني أضرم النار في نفسه يوم الخميس، إذ أصيب بحروق بالغة من الدرجة الثالثة على مستوى الوجه والرقبة والصدر.

وأفادت قناة "نسمة" نقلا عن شهود عيان بأن الرجل يقطن منطقة أولاد علي ورغش من معتمدية غار الدماء، أقصى شمال غرب تونس بالقرب من الحدود الجزائرية.

وقال الشهود إن دورية للحرس الوطني أوقفته عندما كان يتنقل بدراجته النارية وبعد خلاف مع الأعوان سكب كمية من البنزين على نفسه وأضرم النار.

وأضافوا أن سكان المنطقة تدخلوا وقاموا بإطفائه ونقله على جناح السرعة من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي بجندوبة حيث تلقي الإسعافات الأولية.

إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة صباح اليوم، علما أنه قد تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة أسباب إقدامه على الانتحار.

المصدر: قناة "نسمة"