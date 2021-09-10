الشرطة الإسرائيلية: اعتقال شاب حاول تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس

أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شاب حاول تنفيذ عملية طعن عند أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس.

وذكرت الشرطة اليوم الجمعة أن الشاب المذكور وصل إلى باب المجلس وحاول طعن ضباط لها، مصيفة أن هؤلاء أطلقوا النار عليه واعتقلوه.

وأكدت الشرطة إصابة أحد أفرادها بجروح طفيفة بالرصاص، دون أن يتضح بعد ما إذا كان الشاب الموقوف تعرض لأي إصابات.

وأكدت مراسلة RT داليا النمري التي تتواجد حاليا على مقربة مباشرة من موقع الحادث أن السلطات الإسرائيلية بادرت إلى إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان حركة "حماس" اليوم "جمعة غضب" وسط تصعيد التوترات حول قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT