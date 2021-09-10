رجال دين يصلون أمام سد النهضة.. وصور جديدة تكشف عن المشروع

قام وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة إلى سد النهضة، رافقه خلالها 7 قادة من ديانات مختلفة في بلاده.

ከሁሉም ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ብፁዓን የህኃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን በዛሬው እለት የህዳሴ ግድብን ጎብኝተናል:: ብፁአን አባቶችም በስፍራው ፀሎት አድርሰዋል: የአዲስ አመት መልካም ምኞትም አስተላልፈዋል:: @AbiyAhmedAli@MuferihatKpic.twitter.com/ycWkM2ZvIW — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) September 9, 2021

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وغرد بيكيلي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "كان لي الشرف المتواضع بزيارة مشروع سد النهضة بصحبة قادة السبع ديانات في بلادي".

وتابع مشيرا إلى أن القادة الدينيين أقاموا الصلوات في موقع سد النهضة، ونقلوا التحيات الطيبة للجميع بمناسبة رأس السنة الإثيوبية.

وأضاف وزير الري الإثيوبي في تغريدة باللغة الأمهرية: "قمنا بزيارة سد النهضة اليوم مع الآباء القديسين من جميع الطوائف، كما صلى الآباء المباركون في المكان، وتمنوا عاما جديدا سعيدا".

وقال وزير الري الإثيوبي في تغريدة أخرى له": "إن إثيوبيا لديها آلاف السنين من التاريخ الفخور والسلام والهدوء، حيث عاشت الأديان الرئيسية مثل المسيحية والإسلام واليهودية جنبا إلى جنب، نصلي معا من أجل إثيوبيا ومن أجل الناس والعالم".

المصدر: RT