الجزائر تصدر أمرا دوليا لاعتقال "ريفكا" (صورة)
Reuters
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أصدرت محكمة جزائرية يوم الخميس حكمها في حق شاب يدعى فاروق بوجملين وأصدرت أمرا دوليا لاعتقاله.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن محكمة الحراش أدانت الشاب فاروق بوجملين المدعو "ريفكا" بعقوبة عامين حبسا نافذا مع صدور أمر بالقبض الدولي عليه.
وريفكا متابع بتهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في قضية الوكالة السياحية "سمرقند" وطريقة سفره للإمارات بترخيص مزور.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المتهم صدر في حقه أمر بالاعتقال رفقة مجموعة من المتهمين في القضية.
أمر بالقبض الدولي على "ريفكا"— الخبر (@elkhabarlive) September 9, 2021
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المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية
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