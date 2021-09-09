النائب العام المصري يحيل لمحكمة الجنايات 3 متهمين بخطف طفل بالإكراه

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بإحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن أسندت لهم تهمة خطف طفل بالإكراه بالمحلة الكبرى.

وحسب طرف الاتهام، داهم المذكورون محل تواجد الطفل زياد واقتادوه إلى سيارة عنوة وأخذوه إلى عقار احتجزوه فيه.

وصاحب ذلك مطالبتهم بفدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وحيازتهم وإحرازهم سلاحين ناريين وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإتلافهم السيارة المستخدمة في الجريمة وغير المملوكة لهم بإضرام النيران بها إخفاء لجريمتهم.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين بموجب إفادة 7 شهود، منهم والدا الطفل المجني عليه، ومالك السيارة المسروقة المستخدمة بالواقعة، ومنفذو التحريات والضبط.

ومما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية بفحص السلاحين المضبوطين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وما ثبت بأقوال الطفل المجني عليه وتعرفه على أحد المتهمين بين آخرين خلال عرضهم عليه، وإقرار المتهمين بارتكاب الجريمة.

كما استند الاتهام إلى ما شاهدته النيابة العامة من مقطع مصور للواقعة التقط من آلات المراقبة، وما انتهى إليه تقرير شركة المحمول بتتبع رقم هاتف المتصل لطلب الفدية بتواجده بذات المحل الذي تبين احتجاز الطفل فيه وقت تحريره.

المصدر: RT