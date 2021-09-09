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البحرين تعلن موعد تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب

أخبار العالم العربي

البحرين تعلن موعد تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب
Reuters Hamad I Mohammed
طيران الخليج
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أعلنت "طيران الخليج" الناقلة الوطنية البحرينية يوم الخميس أنها ستسيّر رحلات جوية مباشرة إلى تل أبيب اعتبارا من الـ30 من سبتمبر الجاري.

وذكرت "طيران الخليج" أنها ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية ومعنية بالطيران المدني وقعتها البحرين وإسرائيل.

جدير بالذكر أن إسرائيل والبحرين وقعتا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، وسط انتقادات فلسطينية.

المصدر: RT

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