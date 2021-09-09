البحرين تعلن موعد تسيير رحلات مباشرة إلى تل أبيب

أعلنت "طيران الخليج" الناقلة الوطنية البحرينية يوم الخميس أنها ستسيّر رحلات جوية مباشرة إلى تل أبيب اعتبارا من الـ30 من سبتمبر الجاري.

وذكرت "طيران الخليج" أنها ستبدأ رحلاتها بواقع رحلتين أسبوعيا إلى وجهتها الجديدة، مضيفة أن الخط الجديد إلى تل أبيب يأتي في إطار اتفاقات سياسية وتجارية ومعنية بالطيران المدني وقعتها البحرين وإسرائيل.

We are excited to announce that we will be flying to Tel Aviv starting 30 September 2021 with two weekly flights

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نعلن عن رحلاتنا المباشرة إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر 2021 بواقع رحلتين اسبوعيتين#GulfAir#Bahrain#Israel#TelAviv#طيران_الخليج#البحرين#إسرائيل#تل_ابيبpic.twitter.com/7TFyRABt0n — Gulf Air (@GulfAir) September 9, 2021

جدير بالذكر أن إسرائيل والبحرين وقعتا في سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين، وسط انتقادات فلسطينية.

المصدر: RT