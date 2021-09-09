أنباء عن استهداف إيران مواقع للبيشمركة بإقليم كردستان العراق بـ6 طائرات مسيّرات

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن قناة "رووداو" عن مسؤول بقيادة البيشمركة، بأن إيران استهدفت بـ6 طائرات مسيرة مواقع للبيشمركة في إقليم كردستان العراق صباح اليوم.

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ونقلت قناة "رووداو" عن كاوه بهرامي المسؤول في قيادة البيشمركة، قوله إن "القوات الكردية عثرت على بقايا المسيرة التي استهدفت أحد مقرات البشمركة".

وأضاف بهرامي أن "قوات البيشمركة قادرة على تمييز الطائرات المسيرة الإيرانية عن الطائرات المسيرة التركية" موضحا أن "الطائرات المسيرة الإيرانية تحلق على ارتفاعات منخفضة وتختلف في الصوت عن التركية".

وأضافت القناة أن الهجوم وقع في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي حيث استهدف الإيرانيون بمقاتلات و6 مسيرات ونيران المدفعية عدة نقاط في مدينة سيداكان ومديرية جومان في الإقليم.

وذكر حساب تابع للحزب "الديمقراطي الكردستاني" على "تويتر" أن مقاتلات إيرانية استهدفت مناطق سيداكان وجومان وحاج عمران في إقليم كردستان العراق.

كما نقلت "رووداو" عن مصادر أخرى أن مقاتلتين إيرانيتين استهدفت قرية بربزين وقرى أخرى في الإقليم.

وكانت مصادر عراقية في إقليم كردستان أكدت صباح اليوم الخميس أن الحرس الثوري الإيراني ألقى طائرة مسيرة مفخخة على موقع للمعارضة الإيرانية شمالي العراق.

وذكرت المصادر لـRT، أن "الحرس الثوري استخدم الطائرات المسيرة والمدافع لقصف مواقع الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض، كما استخدم طائرة مسيرة مفخخة في ضرب أحد مواقع المعارضة".

المصدر: RT+فارس+رووداو