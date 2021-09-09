مقتل عسكري روسي بتفجير استهدف عربة مدرعة في سوريا
Sputnik Михаил Алаеддин
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس عن مقتل عسكري في قواتها بسوريا إثر تفجير استهدف عربة مدرعة في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التفجير استهدف سيارة في الشرطة العسكرية الروسية خلال قيامها بأنشطة استطلاعية في مساء عبور قافلة إنسانية في محافظة حمص.
وذكرت الوزارة: "أسفر التفجير عن إصابة عسكري روسي كان في السيارة بجروح حرجة أدت إلى وفاته على الرغم من الإسعاف الطبي المقدم".
وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع الروسية ستقدم لعائلة العسكري القتيل كل الدعم والمساعدة الضروريتين".
المصدر: وكالات روسية
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