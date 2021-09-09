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شاهد أول صورة للسفينة الجانحة في قناة السويس قبل تعويمها

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شاهد أول صورة للسفينة الجانحة في قناة السويس قبل تعويمها
Reuters
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للسفينة الجانحة في قناة السويس، قبل إعادة تعويمها بنجاح.

شاهد أول صورة للسفينة الجانحة في قناة السويس قبل تعويمها
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ولفت رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب CORAL CRYSTAL خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر ٥٤ ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن ، مؤكدا على أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة.

واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

شاهد أول صورة للسفينة الجانحة في قناة السويس قبل تعويمها

المصدر: الوطن

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