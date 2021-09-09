السفارة الألمانية في طرابلس تستأنف عملها بعد 8 سنوات على إغلاقها

استأنفت السفارة الألمانية لدى ليبيا عملها في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وافتتح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السفارة الألمانية بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسة الليبي محمد خليل عيسى، والسفير الألماني لدى ليبيا ميشائيل أونماخت وعدد من المسؤولين الدبلوماسيين.

ورحب وكيل وزارة الخارجية الليبي خلال مراسم الافتتاح بزيارة وزير خارجية المانيا والوفد المرافق له الى طرابلس وافتتاحه السفارة، معبرا عن "امتنانه بهذه الخطوة الهامة التي ستعزز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع ليبيا وألمانيا، كما ستشجع البعثات الدبلوماسية الأخرى على العودة لمباشرة اعمالها من داخل ليبيا".

وأكد عيسى حرص حكومة الوحدة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل البعثة الدبلوماسية الألمانية وكافة البعثات الدبلوماسية العاملة في ليبيا، آملا ان يبدأ القسم القنصلي بالسفارة تقديم الخدمات والتسهيلات فيما يخص منح تأشيرات الدخول لألمانيا للمواطنيين الليبيين "في أقرب وقت ممكن".

RT

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لليبيا وللعملية السياسية بالاشتراك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مشددا على أن "المانيا شريك ملتزم لليبيا".

يذكر أن ألمانيا لعبت خلال العامين الماضيين دورا كبيرا في مساعي حل الأزمة الليبية، حيث استضافت مؤتمرين دوليين "برلين 1"، و"برلين 2" لتقريب وجهات النظر بين فرقاء المشهد السياسي في ليبيا.

المصدر: RT