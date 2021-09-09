تركيا.. توقيف شاب كويتي متهم بسرقة أموال سائح سوري

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشرطة ألقت القبض على شاب كويتي بتهمة سرقة هاتف وأموال مواطن سوري مقيم في أحد الفنادق.

وأفادت بأن الحادث وقع في أحد فنادق منطقة تقسيم يوم الاثنين الماضي.

وبحسب المعلومات فقد سرق شخص تبين أنه من الكويت هاتفين و600 يورو و5 آلاف ليرة تركية من سائح سوري.

وأضافت أنه عندما اكتشف السوري السرقة أبلغ الشرطة، وبدأت فرق منطقة إيتيمات التابعة لإدارة شرطة اسطنبول تحقيقا في شأن الشكوى وتم القبض على المتهم وتحييده من قبل الفرق في ميدان تقسيم في اليوم نفسه.

واشتكى السائح السوري على الكويتي وبعدها تم تفتيش أغراضه حيث تم العثور على هاتفين فقط معه ولكن لم يتم الوصول إلى المال.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية