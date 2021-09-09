قطر تشكر "طالبان" على مساعدة الحركة في إعادة تشغيل مطار كابل

أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن شكر بلاده لحركة "طالبان" على مساعدتها في إعادة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال آل ثاني، خلال لقاء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس: "تمكنا من تسيير أول رحلة من أفغانستان قبل ساعة".

وأوضح أنه تم اختبار مطار كابل ووضع المتطلبات اللازمة لتشغيله واليوم كانت هناك رحلات بين كابل والدوحة، معربا عن شكر بلاده لحركة "طالبان" على مساعدتها في إعادة تشغيل المطار.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى دعم عملية انتقال سلمي في أفغانستان ومساعدة شعبها، وشدد على ضرورة أن تكون المساعدة الإنسانية للبلاد منفصلة عن أي تطورات سياسية هناك.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت قناة "الجزيرة" القطرية بإقلاع أول رحلة طيران تجارية دولية من مطار كابل منذ انسحاب القوات الأمريكية، وذلك في أعقاب إعلان "طالبان" فتح أجواء أفغانستان أمام الرحلات المدنية، مبينة أن الطائرة توجهت إلى الدوحة.

وقال مسؤول قطري الخميس إن المطار جاهز بنسبة تقارب 90% لاستئناف العمليات وسيعود للعمل بالكامل تدريجيا.

وكانت قطر وتركيا قد أرسلتا خبراء فنيين إلى كابل للعمل على إعادة تشغيل مطار المدينة.

المصدر: وكالات