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الأردن.. الاستماع لشهادات جديدة في قضية حادث مستشفى السلط

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الأردن.. الاستماع لشهادات جديدة في قضية حادث مستشفى السلط
Reuters
أرشيف
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أنهت محكمة صلح جزاء عمّان استماعها لشهادة 12 خبيرا بقضية نفاد مادة الأوكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط الأردنية.

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وحسب وكالة الانباء الأردنية بقيت شهادة خبيرين من المتوقع أن تستمع لهما المحكمة في جلسة ستعقدها بداية الأسبوع المقبل، ليصبح بذلك عدد الخبراء الذين استمعت لهم في القضية 14 خبيرا.

وعقدت المحكمة اليوم الخميس جلستها العلنية رقم 29 استمعت خلالها لشهادة خبيرين يعملان في مستشفى الجامعة الأردنية، أحدهما بالغازات الطبية والآخر بالميكانيك.

واستمرت المحكمة في الاستماع لشهادة الخبيرين لحوالي 7 ساعات وأجابا عن أسئلة المحكمة ووكلاء الدفاع والمدعي العام.

وأصبح عدد الخبراء المستمع إليهم من قبل المحكمة في ملف القضية 12 خبيرا، وبقي خبيران ستستمع لهما يوم الأحد المقبل في الجلسة العلنية رقم 30.

وتختتم المحكمة في جلستها المقبلة الاستماع لشهود النيابة العامة الذين بلغ عددهم 66 شاهدا.

وأضافت المحكمة حالة وفاة جديدة لملف القضية التي بدأ النظر فيها بداية شهر أبريل من العام الحالي 2021.

وبلغ عدد الوفيات في الحادثة 10 مواطنين أردنيين، وأسندت تهمة التسبب بالوفاة مكرر 10 مرات لـ13 شخصا جرى توقيفهم بداية أحداث القضية لمدة شهر كامل، وأخلت المحكمة سبيلهم بعد انتهاء المدة القانونية للتوقيف.

ونفدت مادة الأوكسجين من الخزانات التابعة لمستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط منتصف شهر مارس الماضي وتسبب بوفاة 10 أردنيين، وتحركت النيابة العامة للتحقيق في القضية وأوقفت على إثرها 13 شخصا من بينهم مسؤولون في وزارة الصحة.

المصدر: "بترا"

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