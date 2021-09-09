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الجزائر.. الدخول للبلاد لجميع الجنسيات بدون شرط التلقيح

أخبار العالم العربي

الجزائر.. الدخول للبلاد لجميع الجنسيات بدون شرط التلقيح
Reuters
الخطوط الجوية الجزائرية
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أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس أن الدخول إلى البلاد مفتوح لجميع الجنسيات من جميع الدول وبدون شرط التلقيح.

وذكرت الخطوط الجزائرية حسب صحيفة "النهار" أنه يمكن لجميع الجنسيات من كافة أنحاء العالم الدخول إلى الجزائر وبدون شروط التلقيح ضد فيروس كورونا.

كما نشرت الخطوط الجوية الجزائرية تذكيرا للمسافرين الذين يريدون القدوم بالإجراءات الضرورية قبل دخول الجزائر ومنها فحص PCR سلبي لا يتجاوز 36 ساعة قبل موعد السفر.

المصدر: RT + صحيفة "النهار" الجزائرية

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