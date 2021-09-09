مصدر لـRT: رئيس الحكومة العراقية يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلن مصدر في الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيزور إيران الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لـRT، إن "الكاظمي سيلتقي رئيس الجمهورية الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "وفدا حكوميا كبيرا سيرافق الكاظمي في زيارته إلى الطهران".

وأشار المصدر الحكومي العراقي، إلى أن "الكاظمي سيبحث مع رئيسي عدة ملفات، منها: إعادة ضخ الغاز الإيراني للعراق، وكذلك الانتخابات المقبلة وتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن في العراق".

المصدر: RT