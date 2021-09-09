حريق ضخم يلتهم مراكب مصرية في البحر الأحمر (صور)

اندلع حريق في 7 مراكب صيد مصرية بميناء برنيس المخصص لانطلاق عائمات الصيد جنوب محافظة البحر الأحمر.

إقرأ المزيد

وبدأ الحريق في أحد مراكب الصيد على رصيف الميناء، وبفعل الرياح انتشرت النيران وطالت باقي المراكب، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وقال مصدر بقطاع الصيد، إن ميناء برنيس الواقع ضمن دائرة قسم شلاتين جنوب البحر الأحمر مخصص لانطلاق مراكب الصيد العاملة خارج خليج السويس وبنطاق المياه الدولية بالبحر الأحمر، ومنه تبحر السفن الكبيرة في رحلاتها إلى خارج البلاد.

وتابع المصدر، أن الصيادين حاولوا السيطرة على النيران إلا أن الرياح والمواد القابلة للاشتعال صعبت عملية السيطرة على الحريق.

المصدر: مصراوي