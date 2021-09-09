ماكينزي للكاظمي: تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي لن يضعف من التزامنا تجاه العراق

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق الأول كينيث ماكنزي، اليوم الخميس، إن تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي لن يضعف من التزام بلاده تجاه العراق.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، استقبل وفدا عسكريا أمريكيا برئاسة ماكنزي، وكان يرافقه السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر.

وأكد الكاظمي وفقا للبيان، على أهمية تكاتف الجهود الدولية ضد خطر الإرهاب والفكر التكفيري المتطرف، اللذين يهددان المنطقة والعالم بأسره.

وأضاف، أن "العراق سيبقى فخورا بالنصر الذي حققه ضد أعتى التنظيمات الإرهابية في العصر الحديث، كما أن الإسناد والدعم والتدريب الذي حصل عليه العراق من جميع أشقائه وأصدقائه، كانت كلها عنصرا أساسيا في تحقيق ذلك النصر، وفي رفع مستوى قدرات القوات الأمنية بالنحو الذي مكن الحكومة من الانتقال في العلاقة مع التحالف الدولي، إلى مرحلة إنهاء المهام القتالية".

من جانبه، "أثنى" الفريق الأول ماكينزي على التنامي المستمر لقدرات القوات الأمنية العراقية ومهاراتها، وقدرتها على القيام بالأدوار القتالية ضد الإرهاب بكفاءة وشجاعة، مع انتقال مهمة التحالف الدولي إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، وفقا للبيان.

ونقل البيان عن ماكينزي قوله، إن "المراسم التي جرت اليوم، وشهدت تسليم قيادة التحالف إلى اللواء جون برينان، خلفا للفريق بول كالفيرت، تمثل إحدى خطوات تحقيق هذا الانتقال".

وأضاف، أن "تخفيض مستوى التواجد العسكري الأمريكي، لن يضعف من التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقة الاستراتيجية الأوسع مع العراق، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، فضلا عن العلاقة الأمنية، وفقا لمخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

واتفق الجانبان على عقد اجتماع جديد للجنة العسكرية التقنية العراقية ونظيرتها الأمريكية لتنفيذ الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الاستراتيجي، ولاسيما ما يخص إنهاء وجود القوات القتالية الأمريكية نهاية هذا العام، وذلك بعد أن تحقق خفض مستوى التمثيل العسكري لقيادة التحالف انسجاما مع المرحلة الجديدة غير القتالية لدوره في العراق، بحسب بيان الحكومة العراقية.

المصدر: RT