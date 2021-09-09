لافروف: ندعم تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها ونعتقد أنه يجب أن يساعد في التسوية الشاملة
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، مشددا على ضرورة أن تسهم هذه العملية في تحقيق تسوية شاملة في الشرق الأوسط.
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