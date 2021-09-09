لافروف: ندعم تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها ونعتقد أنه يجب أن يساعد في التسوية الشاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ترحب بتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، مشددا على ضرورة أن تسهم هذه العملية في تحقيق تسوية شاملة في الشرق الأوسط.

- لافروف: العقوبات الغربية غير القانونية تحول دون مساعدة السوريين في إعادة إعمار بلدهم

- لابيد: إسرائيل لن نقف مكتوفة الأيدي أمام تموضع إيران عند حدودها الشمالية

- لابيد: على العالم منع حصول إيران على ترسانة نووية وإذا فشل فتحتفظ إسرائيل بحرية التصرف

- لافروف: أمن إسرائيل من أولوياتنا في التسوية السورية