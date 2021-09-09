الجزائر تدعم أسطولها بسلاح "يناسب مخطط الدفاع البحري الجزائري"

أعلنت الجزائر عن "اقتناء ستة طرادات ثقيلة مشتقة من النوع الصيني 56 المخصص للبحرية، وستبدأ في الوصول بداية من 2022 حتى اكتمال الطلب في عام 2023".

وأوضح موقع "مينا ديفونس" المتخصص في الشأن العسكري أن "النسخة المصممة للجزائر أكبر، مع قدرة تحمل أفضل، ومحركات وأنظمة قتالية أفضل تناسب مخطط الدفاع البحري الجزائري، وهي مجهزة برادار Thales’s Smart S الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الجزائر على متن طرادات C28A، ويبلغ مدى السفينة 6500 كم".

ولفت الى أنها "ستحمل ثمانية صوامع عرضية لصواريخ YJ-83 ضد أهداف في البحر وعلى الأرض، وانها تمتلك نظام HQ-10 المضاد للطائرات على غرار RAM، وستة أنابيب طوربيد 324 ملم ومدفع 76 ملم مع خط إطلاق، اضافة الى سطح طيران كبير لطائرة هليكوبتر في الخلف".

هذا وسبق للجزائر وأن حدثت أسطولها البحري بسفينة غراب حربية جديدة تحمل اسم الفاتح، للرفع من قدراتها الدفاعية، والسفينة قدمت في 2016 من حوض خاص بشركة CSSC، وهي إحدى كبريات الشركات الصينية الكبرى لصناعة السفن والمعدات البحرية.

المصدر: صحيفة الشروق