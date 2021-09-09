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محكمة التمييز في الأردن ترفض الطعن وتؤيد الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "الفتنة"

أخبار العالم العربي

محكمة التمييز في الأردن ترفض الطعن وتؤيد الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية
Reuters
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أصدرت محكمة التمييز الأردنية قرارها في الطعن المقدم من قبل باسم ابراهيم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية "الفتنة".

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وقضت محكمة التمييز "برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة أمن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك".

وقضى الحكم أيضا بـ"إدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة".

محكمة التمييز في الأردن ترفض الطعن وتؤيد الاحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية
khaberni.com

وقررت محكمة التمييز الأردنية "بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما"، كما وجدت المحكمة "أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن. كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها".

وخلصت المحكمة إلى أن "الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون".

المصدر: خبرني

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