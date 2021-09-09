مصادر لـRT: الحرس الثوري الإيراني ألقى طائرة مسيرة مفخخة على موقع للمعارضة شمالي العراق (فيديو)

أكدت مصادر عراقية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، أن الحرس الثوري الإيراني ألقى طائرة مسيرة مفخخة على موقع للمعارضة الإيرانية شمالي العراق.

وذكرت المصادر لـ RT، أن "الحرس الثوري استخدم الطائرات المسيرة والمدافع لقصف مواقع الحزب الديموقراطي الكردستاني المعارض، كما استخدم طائرة مسيرة مفخخة في ضرب أحد مواقع المعارضة".

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت قنوات محسوبة على الحرس الثوري مقاطع من استهداف ما قيل إنها مواقع للحزب الديمقراطي الكردستاني من المعارضة الإيرانية المسلحة في مدينة جلالة بإقليم كردستان العراق.



المصدر: RT