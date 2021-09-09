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بالفيديو.. كسر ختم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. كسر ختم المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
الصورة ملتقطة من الفيديو
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بعد رحيل المرجع الديني العراقي السيد محمد سعيد الحكيم، قام نجله السيد رياض الحكيم بتسليم ختم والده وختم المكتب لعمه السيد محمد تقي الحكيم، الذي قام بكسر الختمين أمام حشد من الناس.

يذكر أن كسر ختم المرجع الديني هو إشارة إلى أن هذا الفقيه قد توفي، وأن لا فتاوى أو بيانات أو وكالات ستصدر باسمه مستقبلا. وذلك لمنع حدوث أي تلاعب في البيانات والفتاوى، وكي لا تتم سرقة الختم أو استخدامه.

وعادة ما يختم المرجع الديني فتاواه وبياناته بختمه الخاص، أو ختم المكتب الرسمي التابع له، وذلك توثيقا لما يصدر عنه، كي يعرف أنها صحيحة وليست مزورة.

المصدر: RT

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