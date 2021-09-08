مصر.. السجن 10 سنوات لمدرب كرة قدم لاتهامه بهتك عرض لاعب في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 10 سنوات على مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم محمد.ع وشهرته "كابتن ألو" (30 سنة) الذي يعمل مدرب كرة قدم ويقيم في بلوك 9 المشروع الأمريكي في حلوان، خطف المجني عليه الطفل عبدالله.م في شهر مارس 2020، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأ، مستغلا حداثة سنه، بطريقة الإكراه تارة أخرى من خلال تهديده بإفشاء مقاطع جنسية مصورة له. وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.

المصدر: "القاهرة24"