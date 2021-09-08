خبير أمني يتحدث عن "اختراق مصري كبير" يمتد من الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان

علق الخبير الأمني المصري خالد عكاشة على الاتفاقية بشأن وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مؤكدا أن هذا يشكل اختراقا كبيرا، حسب تعبيره.

وأضاف أن "وصول الغاز المصري إلى لبنان مرورا بالأردن ثم سوريا يمثل اختراقا كبيرا في جدار جمود المصالح العربية المشتركة، فضلا عن حزمة المكتسبات التي ترتبط بقضايا المنطقة الاستراتيجية".

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وأكد أن "مصر التي تقف على أقدام ثابتة تحصد لرباعي عربي شقيق ومهم مكاسب متعددة الأبعاد، تبدأ بالطاقة ولا تقف عند إعادة ترتيب مقاعد القوى الوازنة في المشرق العربي المرهق بعقد كامل من الاستنزاف والتشظي".

ناصر حاتم

المصدر: RT