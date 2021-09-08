 
مباشر

خبير أمني يتحدث عن "اختراق مصري كبير" يمتد من الأردن وسوريا وصولا إلى لبنان

أخبار العالم العربي

خبير أمني يتحدث عن
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8tq

علق الخبير الأمني المصري خالد عكاشة على الاتفاقية بشأن وصول الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، مؤكدا أن هذا يشكل اختراقا كبيرا، حسب تعبيره.

وأضاف أن "وصول الغاز المصري إلى لبنان مرورا بالأردن ثم سوريا يمثل اختراقا كبيرا في جدار جمود المصالح العربية المشتركة، فضلا عن حزمة المكتسبات التي ترتبط بقضايا المنطقة الاستراتيجية".

إقرأ المزيد
"إعادة إحياء خط الغاز العربي".. اجتماع يقر خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر

وأكد أن "مصر التي تقف على أقدام ثابتة تحصد لرباعي عربي شقيق ومهم مكاسب متعددة الأبعاد، تبدأ بالطاقة ولا تقف عند إعادة ترتيب مقاعد القوى الوازنة في المشرق العربي المرهق بعقد كامل من الاستنزاف والتشظي".

ناصر حاتم

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا